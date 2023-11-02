Вночі для кількох областей на Півдні оголошували ракетну небезпеку. Над Дніпропетровщиною українські захисники "приземлили" ворожу ціль.

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Уламки збитої ракети спричинили пожежу

Близько 02:00 у Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу для Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Вже 02:26 дали відбій.

Сьогодні вранці стало відомо, що уночі захисники з ПвК "Схід" збили на Дніпропетровщині ворожу ракету. Уламки впали у Дніпровському районі – зайнялася суха трава. Втім, вогнеборці згодом загасили пожежу. Очільник Дніпровської ОДА Сергій Лисак розповів, що внаслідок падіння уламків знищені дві господарські споруди, а у трьох приватних будинках повибивало вікна. На щастя, серед людей постраждалих немає.

Крім того, ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду Криворізького району. Загиблих та поранених немає.

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У ніч проти 1 листопада окупанти запустили по Україні 20 ударних дронів та одну керовану ракету X-59. Силам ППО вдалося знищити ракету та 18 безпілотників. Повітряна тривога лунала у кількох областях – південних, центральних та навіть західних. Вона тривала понад 6 годин. Вибухи прогриміли у Хмельницькій і Полтавській областях. Зокрема, на Полтавщині у Кременчуці ворог поцілив у найбільший в Україні нафтопереробний завод. Під Кропивницьким уламки дрону пошкодили залізничну контактну мережу.

У Повітряних силах зазначили, що тієї ночі противник намагався атакувати об'єкти військової та критичної інфраструктури.