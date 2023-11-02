Ночью для нескольких областей на Юге была объявлена ракетная опасность. Над Днепропетровщиной украинские защитники приземлили вражескую цель.

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Обломки сбитой ракеты вызвали пожар

Около 02:00 в Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областям. Уже в О2:26 дали отбой.

Сегодня утром стало известно, что ночью защитники из ПВК "Восход" сбили на Днепропетровщине вражескую ракету. Обломки упали в Днепровском районе – загорелась сухая трава. Впрочем, пожарные впоследствии потушили пожар. Руководитель Днепровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что в результате падения обломков уничтожены две хозяйственные постройки, а в трех частных домах выбило окна. К счастью, среди людей пострадавших нет.

Кроме того, враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину Криворожского района. Погибших и раненых нет.

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В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Украине 20 ударных дронов и одну управляемую ракету X-59. Силам ПВО удалось уничтожить ракету и 18 беспилотников. Воздушная тревога звучала в нескольких областях – южных, центральных и даже западных. Она длилась более 6 часов. Взрывы прогримели в Хмельницкой и Полтавской областях. В частности, в Полтавской области в Кременчуге враг попал в крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод. Под Кропивницким обломки дрона повредили железнодорожную контактную сеть.

В Воздушных силах отметили, что в ту ночь противник пытался атаковать объекты военной и критической инфраструктуры.