На Дніпропетровщині пролунали вибухи. У Повітряних силах пояснили, з чим вони пов'язані.

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У Дніпрі пролунав вибух

О 11:27 на Дніпропетровщині залунала повітряна тривога. За 20 хвилин після неї у Дніпрі пролунав вибух.

Раніше о 11:34 у Повітряних силах зазначили, що на Дніпропетровщині ППО веде вогонь по ворожому безпілотнику.

Слід зазначити, що в області ще раніше О 8:52 оголошували ракетну небезпеку. Згодом до неї доєдналися Запорізька, Одеська та Миколаївська області.

О 10:15 стало відомо, що ракети рухаються у бік Одеси. Незабаром у Повітряних силах оголосили оголосили відбій та повідомили, що над морем знищили 2 керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані в напрямку Одеського району.

Нічна атака "Шахедів": влучання по заводу та атака військових об'єктах

У ніч проти 1 листопада ворог випустив 20 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету X-59. Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників та ракетну ціль.

Про першу групи ворожих БпЛА стало відомо ще біля 22:00 31 жовтня. Уже о 23:37 у Повітряних силах повідомили про нову групу дронів. Під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Хмельницькій і Полтавській областях.

Під час тривоги, яка тривала понад 6 годин, безпілотники маневрували над кількома областями України, зокрема Кіровоградською. Там під Кропивницьким уламки збитого дрону пошкодили залізничну контактну мережу. Також загроза застосування безпілотників існувала й для західних регіонів.

На ранок стало відомо, що у Кременчуці ворог поцілив у найбільший в Україні нафтопереробний завод. Люди не постраждали, а ось підприємство припинило роботу.

У Повітряних силах заявили, що цієї ночі противник намагався атакувати об'єкти військової та критичної інфраструктури.