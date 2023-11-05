На Дніпропетровщині лунала повітряна тривога. Біля Кривого Рогу наша ППО працювала по ворожій цілі.

Дивіться також Ворог атакував Полтавщину: уламки пошкодили будинки, є загибла і постраждалі діти

Росіяни запустили ракети по Україні

О 14:29 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для кількох областей – Дніпропетровської, Миколаївської та Кіровоградської. Згодом загроза поширилася на Одещину.

Відбій тривоги анонсували вже о 14:45.

Згодом в Дніпропетровській військовій обладміністрації розповіли, що у Криворізьому районі сили ППО збили ворожу ракету. Цю роботу виконали бійці підрозділу ПвК "Схід".

На Одещині лунали вибухи

Тим часом небезпека для Одеської області тривала трохи довше. Протягом цього періоду було чути кілька вибухів. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Він зазначив, що це важливо для роботи наших військових по ворожих цілях.

О 15:45 для Одещини теж дали відбій.

Зверніть увагу! У Силах оборони Півдня повідомили про влучання в інфраструктурний об'єкт. Пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники.

Ворог атакував Полтавщину ракетами

Надвечір 4 листопада окупанти запустили крилаті та балістичні ракети на Полтавщину та Дніпропетровщину.

Відомо, що уламки збитих ракет пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Одна жінка загинула. 5 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей.

"Дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки госпіталізовано. Вони перебуватимуть під наглядом лікарів. Ще в одного чоловіка відкритий перелом гомілки. Усі постраждалі отримали медичну допомогу", – повідомили у місцевій ОВА.

Тим часом у Повітряних силах уточнили, що увечері над Дніпровським районом збили три ворожі "Іскандери".