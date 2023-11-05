В Днепропетровской области звучала воздушная тревога. У Кривого Рога наша ПВО работала по враждебной цели.

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Россияне запустили ракеты по Украине

В 14:29 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для нескольких областей – Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской. Вскоре угроза распространилась на Одесщину.

Отбой тревоги анонсировали уже в 14:45.

Впоследствии в Днепропетровской военной обладминистрации рассказали, что в Криворожском районе силы ПВО сбили вражескую ракету. Эту работу проделали бойцы подразделения ПвК "Восток".

В Одесской области раздавались взрывы

Тем временем опасность для Одесской области продолжалась несколько дольше. В течение этого периода было слышно несколько взрывов. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги. Он отметил, что это важно для работы наших военных по враждебным целям.

В 15:45 для Одесской области тоже дали отбой.

Обратите внимание! В Силах обороны Юга сообщили о попадании в инфраструктурный объект. Повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника.

Враг атаковал Полтавщину ракетами

Вечером 4 ноября оккупанты запустили крылатые и баллистические ракеты на Полтавщину и Днепропетровщину.

Известно, что обломки сбитых ракет повредили несколько жилых домов в Миргородском районе. Одна женщина погибла. 5 человек получили ранения, среди них – двое детей.

"Дети, пострадавшие в результате вражеской атаки госпитализированы. Они будут находиться под наблюдением врачей. Еще у одного мужчины открыт перелом голени. Все пострадавшие получили медицинскую помощь", – сообщили в местной ОВА.

Тем временем в Воздушных силах уточнили, что вечером над Днепровским районом сбили три вражеских "Искандера".