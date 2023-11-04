Также известно о пострадавших детях. В Полтавской ОВА рассказали о вражеской атаке.

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Россияне атаковали Полтавскую область

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что враг атаковал Полтавщину.

По предварительной информации, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе. Известно, что пострадали люди, в том числе двое детей. К сожалению, погибла одна женщина,

– заявил чиновник.

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

"Уехал на место происшествия. Подробности впоследствии", – подытожил Пронин.

Впоследствии он сообщил, что по состоянию на 20:30 известно о повреждении не менее 9 частных зданий. На месте продолжают работу все соответствующие службы.

"Дети, которые пострадали в результате вражеской атаки госпитализированы. Они будут находиться под наблюдением врачей. Еще у одного мужчины открыт перелом голени. Все пострадавшие получили медицинскую помощь", – отметил чиновник.

Он добавил, что уже сформирована профильная комиссия, которая обследует все объекты и зафиксирует повреждения. Люди получат соответствующие компенсации.

"Также к работе привлечены специалисты Государственной экологической инспекции, они зафиксируют ущерб, который враг наносит нашему государству. Наряду с поврежденными домами будут дежурить патрули полицейских для того, чтобы избежать мародерства", – подчеркнул Пронин.

Обратите внимание! Воздушные силы подтвердили сбивание трех ракет "Искандер-К" на Днепропетровщине. По словам защитников, Россия вечером 4 ноября атаковала Днепропетровскую и Полтавскую области баллистическими и крылатыми ракетами.

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Россияне нарастили производство ракет по некоторым позициям

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что до полномасштабного вторжения ракетное производство в России было относительно небольшим, поэтому сейчас государство-агрессор производит больше, чем до войны.

По его мнению, ключевым является не то, сколько оккупанты произвели, а то, сколько они потратили и сколько современных видов вооружения могут производить.

Они действительно нарастили производство ракет по некоторым позициям. Но позволяет ли это восстановить утраченный арсенал? Нет,

– объяснил Юсов.

Он добавил, что оккупанты продолжают производить ракеты. И хотя им уже не выйти на довоенный уровень, они все-таки работают. В частности, накапливают оружие для массированных ударов.

Юсов сомневается в том, что Россия повторит ошибку прошлого года, когда она просто истощила свои запасы ракет нерациональным использованием. Однако любой ракетный удар является серьезным вызовом, угрожающим инфраструктуре.