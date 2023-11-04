Також відомо про постраждалих дітей. У Полтавській ОВА розповіли про ворожу атаку.

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Росіяни атакували Полтавську область

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що ворог атакував Полтавщину.

За попередньою інформацією, уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка,

– заявив посадовець.

Він додав, що наразі на місці працюють всі відповідні служби.

"Виїхав на місце події. Подробиці згодом", – підсумував Пронін.

Зверніть увагу! Повітряні сили підтвердили збиття трьох ракет "Іскандер-К" на Дніпропетровщині. За словами захисників, Росія ввечері 4 листопада атакувала Дніпропетровську та Полтавську області балістичними та крилатими ракетами.

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Росіяни наростили виробництво ракет за деякими позиціями

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що до повномасштабного вторгнення ракетне виробництво в Росії було відносно невеликим, тож зараз держава-агресор виробляє більше, ніж до війни.

На його думку, ключовим є не те, скільки окупанти виробили, а те, скільки вони витратили й скільки сучасних видів озброєння можуть виробляти.

Вони справді наростили виробництво ракет по деяких позиціях. Але чи дозволяє це відновити втрачений арсенал? Ні,

– пояснив Юсов.

Він додав, що окупанти продовжують виробляти ракети. І хоча їм уже не вийти на довоєнний рівень, вони усе ж працюють. Зокрема, накопичують зброю для масованих ударів.

Юсов сумнівається у тому, що Росія повторить помилку попереднього року, коли вона просто виснажила свої запаси ракет нераціональним використанням. Проте будь-який ракетний удар є серйозним викликом, що загрожує інфраструктурі.