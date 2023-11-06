По всей Днепропетровской области продолжается воздушная тревога. 24 Канал призывает жителей области пойти в укрытие, ведь это может уберечь от опасности и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Взрыв прозвучал в Днепропетровской области

Воздушные силы объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области в 18 часов 58 минут. В частности, тогда там предупреждали ракетную опасность со стороны российских захватчиков.

Позже выяснилось, что в области зафиксировали вражеский беспилотный летательный аппарат. По российскому воздушному объекту уже отработали украинские военные.

Днепропетровская область – работает ПВО по враждебному БпЛА,

– сказали в Воздушных силах.

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