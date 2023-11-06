Подруга семьи Алена Бабина рассказала 24 Каналу, что официального подтверждения смерти Юрия пока нет.

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Родные до сих пор ждут тест ДНК

Алена Бабина рассказала, что Юрий Глодан пропал без вести в начале сентября. Новость о том, что Юрий якобы умер, стала для матери защитника шоком.

Она отметила, что матери Юрия сообщили о том, что тело обнаружили. Однако еще необходимо дождаться тестов ДНК, чтобы точно выяснить, действительно ли он. Пока что тест не подтвердился, родные надеются, что это не его тело.

Я не понимаю, почему люди взяли на себя такую ответственность и сделали огласку,

– сказала Алена.

Подруга семьи возмущена и обратила внимание на то, что даже если Юрий действительно погиб, сначала об этом должны были бы узнать родные. И уже решать, придавать ли этому огласку.

Это некрасиво и не по-человечески, это неуважение к их семье, горю и частной жизни.

– добавила девушка.

Что известно о Юрии Глодане 23 апреля 2022 года россияне выпустили 23 апреля 2022 года россияне выпустили ракету по жилому дому в Одессе. Тогда погибли 8 человек, среди которых были жена, теща и трехмесячная дочь Юрия. Человек в это время был в магазине и когда вернулся, его мир был разрушен. После этого он отправился служить в ВСУ.

5 ноября в соцсетях появилось сообщения о гибели мужчины. О том, что Юрий скончался, заявил совладелец сети кондитерских магазинов и кафе Make My Cake – Александр Яковенко. В одной из этих кондитерских Глодан работал до смерти своей семьи. После этого о смерти защитника сообщил и глава Одесской ОВА Олег Кипер.