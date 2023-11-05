Про смерть чоловіка стало відомо 5 листопада. Його тіло на фронті змогли пізнати побратими за хрестиком, який носив одесит.

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Юрій Глодан загинув на фронті

Про загибель чоловіка повідомив співвласник мережі кондитерських магазинів та кафе Make My Cake – Олександр Яковенко. В одній із кондитерських Глодан працював до загибелі своєї родини.

Юрій Глодан загинув на війні / Фото з фейсбуку й інстаграму Юрія Глодана

Яковенко зазначив, що хоч і не спілкувався з чоловіком близько, однак зазначив, що саме він робив відомі в Одесі пасхи від кондитерської. День, коли загинула його родина, був першим його вихідним, тоді він вийшов у магазин, а коли повернувся, то "його світ був зруйнований".

23 квітня 2022 року, в його сім'ю прийшов "русский мір" – російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили – це сім'я Юри,

– написав Яковенко.

Співвласник кондитерської наголосив, що Юрій вчинив, як гідний чоловік української нації, а саме пішов служити в лави ЗСУ. Зокрема, спочатку він проходив службу в "Азові", а потім у 3 штурмовій бригаді.

"Сьогодні ми дізналися, що він загинув, захищаючи свою країну. Світла пам'ять, людина з великим серцем", – розповів чоловік.



Юрій Глодан загинув на фронті / Фото з фейсбуку Олександра Яковенка

Наостанок він наголосив, що саме так зараз виглядає центр Європи у 21 столітті. Від також відзначив, що це лише одна з історій української родини.

Підтвердив смерть чоловіка й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він наголосив, що чоловік, втративши найдорожче, загинув, захищаючи українців.

Вічна пам'ять Герою та щирі співчуття рідним і близьким,

– сказав Кіпер.

24 Канал висловлює найщиріші співчуття родині й друзям військового через його загибель.

У військового в Одесі загинула родина від атаки ракетою

Російські загарбники 23 квітня 2022 року пустили по Одесі крилаті ракети. Так, одна з них влучила по житловому будинку у комплексі "Тірас" у місті.

Внаслідок атаки загинули 8 осіб, серед яких були дружина, теща й тримісячна донька військового. Він у коментарях журналістам казав, що під час атаки бетон у будинку розірвало, а люди, що перебували там просто не могли вижити.

Глодан наголошував, що такої жінки, яка була б як його дружина йому більше не знайти. Він також складно переживав втрату своїх членів родини.

"Я плакав від щастя, коли у нас народилася донечка. І просто зараз мені дуже важко усвідомити те, що моєї дитини, дружини й тещі більше немає", – підкреслив військовий.

Глодан прокоментував загибель своєї родини в Одесі / Відео BBC

Він зазначив, що просто не встиг їх вивести з будинку. За його словами, для нього тоді "весь світ просто помер перед очима".