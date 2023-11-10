Герой принял свое последнее сражение на Запорожье. Защитник выполнял боевое задание и получил смертельное ранение.
К слову "Имя павшего защитника отчеканено на сердце Украины": на фронте погиб Владимир Король
Герой вернется домой "на щите"
Страшное известие в нашем обществе – "на щите" домой возвращается Тарас Павлович Лозовый. Он был старшим солдатом, оператором отделения управления командира батареи минометной батареи и механизированного батальона воинской части,
– указано в письме городского совета.
10 ноября тело Героя встретили земляки и близкие на малой родине.
Как говорится в сообщении городского совета, церемония прощания состоится в субботу, 11 ноября, в селе Суходолы Бродовского района в 12:00.
Потери Украины в войне
- В Запорожье полег Марк Данилюк. Герою навсегда будет 22 года. Защитник был родом из Ковеля Волынской области.
- В Донецкой области погиб командир взвода и мастер-сержант Виталий Павлюк, выполняя боевое задание.
- Матрос Андрей Завгородний, не вернулся по боевой задаче в населенном пункте, который расположен на левом берегу Херсона и не контролируется Вооруженными Силами Украины.