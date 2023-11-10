Герой принял свое последнее сражение на Запорожье. Защитник выполнял боевое задание и получил смертельное ранение.

К слову "Имя павшего защитника отчеканено на сердце Украины": на фронте погиб Владимир Король

Герой вернется домой "на щите"

Страшное известие в нашем обществе – "на щите" домой возвращается Тарас Павлович Лозовый. Он был старшим солдатом, оператором отделения управления командира батареи минометной батареи и механизированного батальона воинской части,

– указано в письме городского совета.

10 ноября тело Героя встретили земляки и близкие на малой родине.

Как говорится в сообщении городского совета, церемония прощания состоится в субботу, 11 ноября, в селе Суходолы Бродовского района в 12:00.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Светлая память.

Потери Украины в войне