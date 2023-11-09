Прощання з журналістом відбудеться у суботу, 11 листопада, о 12:00 у Великому залі київського крематорію. Він розташований за адресою вулиця Байкова, 16.

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Велика втрата для України

Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише вчителя, а й рідну і близьку людину... Пам'ятаємо. Вдячні. Боляче. Світла пам'ять,

– ідеться в некролозі, опублікованому на сайті видання.

Редакція 24 Каналу висловлює глибокі співчуття рідним і близьким журналіста Володимира Мостового. Нехай спочиває з миром!

Що відомо про Володимира Мостового

Народився він у 1947 році у Перегонівці, що на Кіровоградщині. Майбутній засновник "Дзеркала тижня" закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.

Він працював у багатьох популярних виданнях. Зокрема, у "Вечірньому Києві" та "Хрещатику". А вже з 1994 року став головним редактором "Дзеркала тижня".

Володимир Мостовий мав дружину Валентину. Вона – біолог. У нього також залишилися двоє дітей – Юлія й Олексій. Кожен із них пішов стопами батька.

Так, Юлія Мостова була заступницею Володимира у "Дзеркалі тижня". Щойно він звільнився з посади, вона обійняла його крісло та стала головним редактором.

Звернімо увагу, що Мостовий був нагороджений преміями "Керуючий мас-медіа року", а також "За свободу та майбутнє засобів масової інформації".ʼ

Крім того, журналіст захоплювався нумізматикою. Його цікавило вивчення монет, медалей і грошей.

Напередодні стало відомо, що 1 листопада у німецькому місті Вісбаден помер Анатолій Васянович. Він – телеведучий, диктор, актор і заслужений журналіст України. Він відійшов у засвіти у 81 рік, з яких 32 віддав телебаченню.