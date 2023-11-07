На прощання з Давидюком прийшло кілька сотень людей. Серед них були його рідні, військові, а також пластуни і бандуристи.
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Що відомо про Тараса Давидюка
Тарас Давидюк – відомий журналіст з Рівного, був учасником Революції Гідності та воював в АТО, також він був частиною скаутського руху "Пласт".
Вперше на захист України він став у 2013 році. Тоді він пішов добровольцем у 14-й "МНК-івській, а згодом у 15-у "пластову" сотню Самооборони Майдану. Тоді ж Тарас почав служити у добровольчому батальйоні "Гарпун", де служило багато пластунів, а згодом пішов служити в один з окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ.
У 2019 році він повернувся в Рівне та став головним редактором нового сайту "Горинь.інфо". Однак від початку повномасштабного вторгнення Тарас Давидюк знову став на захист країни.
За кілька місяців до загибелі захисник заручився з коханою
Загинув Герой 3 листопада на околиці села Роботине на Запоріжжі. На прощанні у труну воїна поклали меч, як символ мужності. Поховають захисника у рідному місті Рівне.
Тарасу було всього 37 років. Кілька місяців тому, 29 вересня, Тарас заручився із київською пластункою Тетяною Лущенко.
- Нагадаємо, що 6 листопада у Чернівцях попрощалися з заступником командира 128 бригади Андрієм Тарасенком, який загинув у Запорізькій області внаслідок удару ракетою "Іскандер-М" по особовому складу бригади. Удар відбувся під час нагородження на честь дня ракетних військ.
- Наразі офіційно відомо про 19 загиблих бійців 128 окремої гірсько-штурмової бригади. 6 листопада у різних містах Закарпаття запалили памʼятні свічки, щоб вшанувати полеглих Героїв.