На прощання з Давидюком прийшло кілька сотень людей. Серед них були його рідні, військові, а також пластуни і бандуристи.

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Що відомо про Тараса Давидюка

Тарас Давидюк – відомий журналіст з Рівного, був учасником Революції Гідності та воював в АТО, також він був частиною скаутського руху "Пласт".

Вперше на захист України він став у 2013 році. Тоді він пішов добровольцем у 14-й "МНК-івській, а згодом у 15-у "пластову" сотню Самооборони Майдану. Тоді ж Тарас почав служити у добровольчому батальйоні "Гарпун", де служило багато пластунів, а згодом пішов служити в один з окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ.

У 2019 році він повернувся в Рівне та став головним редактором нового сайту "Горинь.інфо". Однак від початку повномасштабного вторгнення Тарас Давидюк знову став на захист країни.

За кілька місяців до загибелі захисник заручився з коханою

Загинув Герой 3 листопада на околиці села Роботине на Запоріжжі. На прощанні у труну воїна поклали меч, як символ мужності. Поховають захисника у рідному місті Рівне.

Тарасу було всього 37 років. Кілька місяців тому, 29 вересня, Тарас заручився із київською пластункою Тетяною Лущенко.