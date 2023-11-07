На прощание с Давидюком пришли несколько сотен человек. Среди них были его родные, военные, а также пластуны и бандуристы.

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Что известно о Тарасе Давидюке

Тарас Давидюк – известный журналист из Ровно, был участником Революции Достоинства и воевал в АТО, также был частью скаутского движения "Пласт".

Впервые в защиту Украины он встал в 2013 году. Тогда он пошел добровольцем в 14-й "МНК-овской, а впоследствии в 15-ю "пластовую" сотню Самообороны Майдана. Тогда же Тарас начал служить в добровольческом батальоне "Гарпун", где служило много пластунов, а впоследствии пошел служить в один из отдельных разведывательных батальонов ВСУ.

В 2019 году он вернулся в Ровно и стал главным редактором нового сайта "Горынь.инфо". Однако с начала полномасштабного вторжения Тарас Давидюк снова стал на защиту страны.

За несколько месяцев до гибели защитник обручился с любимой.

Погиб герой 3 ноября на окраине села Работино на Запорожье. На прощании во гроб воина положили меч, как символ мужества. Похоронят защитника в родном городе Ровно.

Тарасу было всего 37 лет. Несколько месяцев назад, 29 сентября, Тарас обручился с киевской пластункой Татьяной Лущенко.