Об этом Ткач рассказал во время церемонии вручения премии УП100 "Свобода быть", запись которой была опубликована в Facebook.

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Как давили на журналистов во время расследования в отношении Арахамии?

По словам Ткача, с июня 2026 года журналисты начали изучать влияние Давида Арахамии. В течение примерно двух месяцев глава парламентской фракции несколько раз звонил ему и спрашивал, что съемочная группа делает возле объектов, связанных с ним.

Журналист предположил, что за автомобилями команды могли следить через камеры системы "Безопасный город". Для работы съемочная группа арендовала машины и периодически их меняла.

Однажды арендованный автомобиль остановила полиция. По словам Ткача, правоохранитель потребовал от оператора разблокировать телефон, объясняя это тем, что журналисты якобы могли снимать секретное здание.

На следующий день полиция остановила сотрудника компании, предоставлявшей автомобиль в аренду, и предупредила его, что журналисты якобы занимаются "плохими делами". Впоследствии на СТО, куда доставили машину, приехали полиция и представители ТЦК. После этого руководитель компании сообщил редакции, что больше не сможет предоставлять ей автомобили.

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Ткач также заявил, что за съемочной группой следили несколько экипажей автомобилей с оперативными номерными знаками. По его словам, неизвестные машины ночью приезжали и к домам родителей журналистов. Он предположил, что эти автомобили могли быть связаны с СБУ.

Что Ткач рассказал о давлении на знакомых и близких?

Отдельно журналист рассказал о случае с пожилой женщиной, которой он и его коллеги помогают с 2021 года. По словам Ткача, в августе 2026 года она попросила его написать расписку о том, что он не претендует на ее квартиру.

Женщина объяснила, что двое неизвестных мужчин перехватили ее на улице и заявили, будто журналист хочет отобрать у нее жилье. Ткач передал ей деньги и написал соответствующую расписку. Он также предположил, что к запугиванию женщины могли быть причастны правоохранители.

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Журналист заявил, что, по информации его источников в политических кругах, Давид Арахамия обращался к определенным чиновникам с просьбой оказать влияние на редакцию.

В конце выступления Михаил Ткач также анонсировал новое расследование, над которым сейчас работает команда "Украинской правды". Журналист с иронией заметил, что материал, по его мнению, понравится не только главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, но и бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку.

Что предшествовало заявлениям Михаила Ткача?

27 ноября главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что автомобили с оперативными номерами появляются ночью возле домов родителей журналистов издания. Редакция связала эти случаи со своей работой над материалами о Давиде Арахамии.

Также в "Украинской правде" заявили, что имеют основания считать главу фракции "Слуга народа" и его окружение причастными к организации медийной кампании против издания.

Американская организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала украинские власти расследовать сообщения о слежке за журналистами "Украинской правды".