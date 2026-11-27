В своей колонке на сайте "УП" журналистка указала, что у редакции есть основания полагать, что к организации медийной кампании причастны сам деятель и его окружение. Кроме того, коллектив заявил о фактах слежки за сотрудниками и обратился с запросом к правоохранительным органам. Журналисты ожидают ответа от Службы безопасности Украины, ведь все три автомобиля, зафиксированные во время слежки за расследователем издания, принадлежали именно спецслужбе.

Adv

популярные видео

Упреки нардепа по поводу налогов на 61 миллион

Параллельно с этим в СМИ поступило депутатское обращение, направленное председателем парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Народный депутат, ссылаясь на конфиденциальные данные, обвинил журналистов в якобы уклонении от уплаты налогов на сумму 61 миллион гривен из-за работы с ФЛП.

В издании отвергли любые финансовые претензии, предоставив разъяснения относительно своей деятельности и обнародовав документ.

Реклама

Господин Гетманцев, к этой колонке прилагаю ваше обращение и ответ издателя. В нем мы объясняем, как работаем с независимыми авторами, почему им платим и как финансируются грантовые проекты. На момент подготовки ответа у издателя не было ни акта проверки, ни налогового уведомления-решения, которые бы подтверждали нарушения, о которых вы пишете– отметила главный редактор.

Обращение к правозащитникам и продолжение расследований

В связи с событиями вокруг редакции 27 ноября журналисты проинформировали международные правозащитные организации, рассказав о депутатском запросе и контексте его направления. Команда издания заверила, что не прекратит подготовку запланированных материалов.

"Мы продолжим расследование о влиянии Давида Арахамии на государственные решения. Мы отвечаем за нашу редакцию. Мы будем защищать людей, которые в ней работают, и публично называть тех, чью причастность к давлению сможем доказать",

– подытожила Севгиль Мусаева.

Ранее мы рассказывали о другом резонансном случае, произошедшем с журналистами УП в Австрии. 8 октября расследователя Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко задержали в Вене во время выполнения редакционного задания по поиску бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.