У своїй колонці на сайті УП журналістка вказала, що редакція має підстави вважати причетними до організації медійної кампанії самого діяча та його оточення. Крім того, колектив заявив про факти стеження за співробітниками та звернувся із запитом до правоохоронців. Медійники очікують відповіді від Служби безпеки України, адже всі три автомобілі, зафіксовані під час стеження за розслідувачем видання, належали саме спецслужбі.

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Закиди нардепа щодо податків на 61 мільйон

Паралельно з цим до медіа надійшло депутатське звернення, яке надіслав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Народний депутат, посилаючись на конфіденційні дані, звинуватив журналістів у нібито ухилянні від сплати податків на 61 мільйон гривень через роботу з ФОПами.

У виданні відкинули будь-які фінансові претензії, надавши роз'яснення щодо своєї діяльності та оприлюднивши документ.

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Пане Гетманцев, до цієї колонки додаю ваше звернення та відповідь видавця. У ній ми пояснюємо, як працюємо з незалежними авторами, за що їм платимо і як фінансуються грантові проєкти. На момент підготовки відповіді видавець не мав ані акта перевірки, ані податкового повідомлення-рішення, які б підтверджували порушення, про які ви пишете– зазначила головна редакторка.

Звернення до правозахисників та продовження розслідувань

Через події довкола редакції 27 листопада журналісти поінформували міжнародні правозахисні організації, розповівши про депутатський запит і контекст його надсилання. Команда видання запевнила, що не зупинить підготовку запланованих матеріалів.

"Ми продовжимо розслідування про вплив Давида Арахамії на державні рішення. Ми відповідаємо за нашу редакцію. Ми захищатимемо людей, які в ній працюють, і публічно називатимемо тих, чию причетність до тиску зможемо довести",

– підсумувала Севгіль Мусаєва.

Раніше ми розповідали про інший резонансний випадок, який стався з журналістами УП в Австрії. Розслідувача Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали у Відні 8 жовтня під час виконання редакційного завдання щодо пошуку колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка.