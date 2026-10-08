Головна редактрока УП Севгіль Мусаєва заявила, що редакція вважає це затримання незаконним, та вимагає пояснення дії австрійських правоохоронців.

Затримання Ткача у Відні: деталі

У виданні згодом уточнили, що журналіст перебував в Австрії для виконання редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

Михайло Ткач був там разом із колегою Ярославом Бондаренком. Редакція намагається встановити місцеперебування та долю останнього.

Прямого зв'язку з Михайлом редакція наразі не має. За наявною у нас інформацією, його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка,

– додали у виданні.

Також редакція повідомила, що поінформувала посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Вона закликала українських дипломатів вжити необхідних заходів для захисту журналістів, встановлення їхнього місцеперебування та сприяння звільненню Ткача.

"Закликаємо австрійські органи влади негайно пояснити підстави затримання, забезпечити Михайлу доступ до правової та консульської допомоги, а також можливість зв'язатися з редакцією та близькими", – наголосили в УП.

Крім того, Мусаєва закликала міжнародні журналістські та правозахисні організації підтримати затриманих журналістів і сприяти захисту їхніх прав.