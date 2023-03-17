Об этом заявил нардеп Ярослав Юрчишин. Кроме того, он обнародовал соответствующее заявление Забродского.

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Вместо депутатского мандата выбрал сконцентрироваться на помощи Генштабу

Народный депутат "Европейской Солидарности" Михаил Забродский решил сложить мандат. Ярослав Юрчишин опубликовал соответствующее заявление генерала.

Он добавил, что вероятно решение Забродского связано с желанием сфокусироваться на помощи военному командованию. Юрчишин отметил, что генерал давно помогает Генеральному штабу ВСУ и лично Валерию Залужному.



Заявление на сложение мандата Михаила Забродского / Скриншот заявления

Михаил Забродский, народный депутат от Европейской солидарности, сложил мандат. Генерал Забродский уже давно помогает Генеральному штабу, лично Валерию Залужному. Так что, похоже, выбрал возможность сконцентрироваться на этом участке. Уважение и благодарность за Службу,

– написал Юрчишин.

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Ранее Забродскому инкриминировали недостоверное декларирование

3 февраля 2023 года в суд поступило производство по недостоверному декларированию. Утверждалось, что Забродский не указал в декларации за 2020 год арендованное здание в селе Гнедин возле Киева.

Генерал не возразил, что использовал дом, но тут же объяснил, что жил там временно. Высший антикоррупционный суд закрыл дело против Михаила Забродского по истечении срока давности проступка.