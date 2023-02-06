Абрамович написал заявление о составлении мандата сегодня, 6 февраля. Напомним, что 13 января Абрамович был замечен в Верховной Раде. Он почти год не приходил на заседание.
Кстати Арахамия анонсировал "очищение парламента": кто может потерять мандаты
Абрамович сложил мандат
Как рассказал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, именно выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало ее дальнейшему развалу в украинском парламенте.
Арахамия надеется, что решение Абрамовича о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ.
Хотя Игорь со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался у меня с идеологией ОПЗЖ. Достаточно посмотреть на "синхронность" его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря, – свой среди чужих в тылу пятой колонны,
– отметил Арахамия.
Созданная Абрамовичем депутатская группа "Восстановление Украины" в тяжелейшие месяцы войны лишь укрепила устойчивость парламента перед внешним агрессором, считает Арахамия.
"Поэтому призываю других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать этому примеру. Пора уже наконец-то почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны", – добавил он.
У нардепа ОПЗЖ Столара провели обыски
1 февраля правоохранители провели обыски у народного депутата от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Вадима Столара. Он подозревается в легализации незаконных средств Медведчука.
Напомним, что Вадим Столар покинул Украину за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину и находился в Дубае. С 24 февраля он почти год не посещал заседания Верховной Рады. Однако, на удивление коллег, вернулся и 12 января 2023 года впервые за все время посетил заседание.