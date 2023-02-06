Абрамович написав заяву про складання мандата сьогодні, 6 лютого. Нагадаємо, що 13 січня Абрамовича помітили у Верховній Раді. Він майже рік не приходив на засідання.

До речі Арахамія анонсував "очищення парламенту": хто може втратити мандати

Абрамович склав мандат

Як розповів голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, саме вихід Абрамовича із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті.

Арахамія сподівається, що рішення Абрамовича про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ.

Хоча Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на "синхронність" його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, – свій серед чужих у тилу п’ятої колони,

– зазначив Арахамія.

Створена Абрамовичем депутатська група "Відновлення України" у найважчі місяці війни лише зміцнила стійкість парламенту перед зовнішнім агресором, вважає Арахамія.

"Тому закликаю інших депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ наслідувати цей приклад. Час вже нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни", – додав він.