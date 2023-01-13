По данным расследователя Михаила Ткача, Столар жил в имении в Ницце. Возле дома журналисты сфотографировали 2 авто. Одно зарегистрировано на самого нардепа, другое – на его отца.

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Верховную Раду посетили Столар и Абрамович

Столар и Абрамович 12 января посетили пленарное заседание Верховной Рады.

Неожиданное! В Верховной Раде вчера заметили Вадима Столара и Игоря Абрамовича, почти год не посещавших заседаний. Наверное, были очень заняты отдыхом в Ницце,

– говорится в сообщении.

Журналисты-расследователи ранее сообщали, что Столар с начала полномасштабного вторжения не посетил ни одного заседания Верховной Рады. Депутат оставил Украину за несколько дней до нападения России и с тех пор не возвращался.

В свою очередь, Абрамовича журналисты заметили возле имения на живописном мысе Кап-Ферра. У имения стояли 2 "Мерседеса", зарегистрированные на, вероятно, мать нардепа Елену Давыдовну.

Расследователи предполагали, что он мог арендовать эту виллу у российского банкира Бориса Давлетьярова. Как и Столар, Абрамович уехал из Украины в преддверии полномасштабного вторжения России.



Столар и Абрамович посетили Верховную Раду / Фото "Честно"

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Украинских олигархов лишают гражданства

Президент Владимир Зеленский, вероятно, лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и других. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

Ранее в сети народный депутат Власенко опубликовал указ №502/2022 Президента Украины, изданный 18 июля 2022 года. В тексте говорится о лишении гражданства 10 человек, среди них:

Игорь Коломойский, олигарх и политик,

Игорь Васильковский, действующий нардеп от партии "Слуга народа",

Вадим Рабинович, нардеп от ОПЗЖ,

Геннадий Корбан, предприниматель и политик из Днепропетровской области.

В свою очередь советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил в эфире 24 канала, что кто-либо от имени государства не может комментировать все, что касается вопросов, где есть персональные данные людей. В том числе, их правовые статусы в государстве.

По его словам, есть указы о приобретении или выхода из гражданства. Это секретные указы и представители власти могут комментировать их только в том случае, если фигурирующий в них человек сам комментирует ситуацию.