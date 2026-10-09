Об этом сообщает местное издание "Vremje".

Что известно о задержании?

Главным фигурантом стал Михаил Звинчук. Вместе с ним утром 9 октября в городе Рисан на берегу Которского залива задержали Валерию Звинчук и еще трех человек. К операции, помимо полиции, привлекли Агентство национальной безопасности Черногории.

Пока официальных комментариев о причинах операции нет, а журналисты ссылаются исключительно на собственные источники в органах безопасности. Однако известно, что Михаил Звинчук находится под санкциями Великобритании и ЕС. Европейские структуры обвиняют его проект в проведении гибридных операций, распространении дезинформации и государственной пропаганде России.

В Евросоюзе отмечали, что Звинчук входит в специальную рабочую группу, которую Владимир Путин создал в декабре 2022 года для координации мобилизации на войну против Украины. Сам проект имеет значительное влияние: его русскоязычный телеграм-канал насчитывает более полутора миллионов подписчиков, а англоязычный читают почти 80 тысяч пользователей.

Стоит отметить, что деятельностью сети ранее заинтересовались в США. В 2024 году на сайте программы Госдепартамента появилось объявление о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении лиц, причастных к проекту "Рыбарь", в связи с их вмешательством в американскую политику.