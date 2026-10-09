Про це повідомляє місцеве видання Vremje.

Що відомо про затримання?

Головним фігурантом став Михайло Звінчук. Разом із ним вранці 9 жовтня у місті Рісан на березі Которської затоки затримали Валерію Звінчук та ще трьох осіб. До операції, окрім поліції, залучили Агентство національної безпеки Чорногорії.

Наразі офіційних коментарів щодо причин операції немає, а журналісти посилаються виключно на власні джерела в органах безпеки. Проте відомо, що Михайло Звінчук перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС. Європейські структури звинувачують його проєкт у проведенні гібридних операцій, поширенні дезінформації та державній пропаганді Росії.

У Євросоюзі наголошували, що Звінчук входить до спеціальної робочої групи, яку Володимир Путін створив у грудні 2022 року для координації мобілізації на війну проти України. Сам проєкт має значний вплив: його російськомовний телеграм-канал налічує понад півтора мільйона підписників, а англомовний читають майже 80 тисяч користувачів.

Варто зазначити, що діяльністю мережі раніше зацікавилися у США. У 2024 році на сайті програми Держдепартаменту з'явилося оголошення про винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про місцеперебування осіб, причетних до проєкту "Рибарь", через їхнє втручання в американську політику.