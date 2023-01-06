Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Ранее пресс-секретарь пропагандиста убеждал, что у него обычный грипп.

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Михалков попал в реанимацию

У Михалкова диагностировали дыхательную недостаточность на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии. Он остается в сознании и дышит самостоятельно. Тесты на коронавирус и грипп показали отрицательные результаты.

По данным российских журналистов, состояние пропагандиста тяжелое, однако наблюдается умеренно-положительная динамика. В настоящее время он находится в реанимации ковидной больницы. Кроме этого, у 77-летнего режиссера обнаружили интоксикационный синдром.

Михалков заболел за 2 дня до госпитализации – вчера его состояние ухудшилось. У пропагандиста были одышка, кашель, высокая температура и тошнота. Скорую он вызвал сам, но госпитализация проходила в сопровождении близких.

В пресс-службе говорили о гриппе

Ряд российских СМИ 5 января сообщил, что Михалков находится в тяжелом состоянии с коронавирусом. Сначала его якобы госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики решили перевезти его в ковидную больницу с помощью реанимационной бригады.

У пропагандиста подозревали ковидную пневмонию. Однако его жена воздерживалась от комментариев о тяжелом состоянии мужа.

Точный диагноз еще не известен,

– заявила она.

В свою очередь, пресс-секретарь Михалкова отметил, что у пропагандиста – обычный грипп.

Обратите внимание! Недавно Европейский Союз объявил новые санкции против России. В частности, в списке подсанкционных россиян оказался Михалков.