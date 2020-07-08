Экс-президент компании "Укрбуд" Максим Микитась просил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест из-за болезни матери. Высший антикоррупционный суд в просьбе отказал. Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии более чем на 81 миллион гривен.

Микитася оставили под стражей

Микитась остался под стражей с возможностью выйти под 100 миллионов гривен залога. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в телеграме.

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Защита Микитася просила изменить меру пресечения по следующим причинам:

У Микитася – больная мать, у которой опухоль, требующая лечения.

Жена задержанного не справляется с уходом за детьми, работой и заботой о больной матери Микитася.

Риски побега вроде отсутствуют.

Позиция стороны обвинения

Сторона обвинения сообщила, что адвокаты Микитася впервые говорят о болезни матери. А что касается рисков побега, то предыдущую меру пресечения подозреваемый нарушил.

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