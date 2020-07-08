Микитась просил о домашнем аресте из-за болезни матери: суд отказал
Экс-президент компании "Укрбуд" Максим Микитась просил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест из-за болезни матери. Высший антикоррупционный суд в просьбе отказал. Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии более чем на 81 миллион гривен.
Микитася оставили под стражей
Микитась остался под стражей с возможностью выйти под 100 миллионов гривен залога. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в телеграме.
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Защита Микитася просила изменить меру пресечения по следующим причинам:
- У Микитася – больная мать, у которой опухоль, требующая лечения.
- Жена задержанного не справляется с уходом за детьми, работой и заботой о больной матери Микитася.
- Риски побега вроде отсутствуют.
Позиция стороны обвинения
Сторона обвинения сообщила, что адвокаты Микитася впервые говорят о болезни матери. А что касается рисков побега, то предыдущую меру пресечения подозреваемый нарушил.
Дело Микитася: главное
- Микитася обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму свыше 81 миллиона гривен.
- Следствие установило, что Микитась действовал в сговоре с экс-командиром Нацгвардии Юрием Аллеровим, использовал свои связи в строительных компаниях.
- По данным следствия, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры в окрестностях на Бориспольской. Разница в цене составляла более 81 миллиона гривен.
- Ранее Высший антикоррупционный суд назначил ему залог в размере 5,5 миллиона гривен. Позже его сменили на более строгий – арест с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Через два дня эту сумму внесли, и Микитась оказался на свободе.
- Через несколько месяцев – в январе 2020-го – Микитася сняли с рейса, когда он хотел покинуть Украину по личным делам.