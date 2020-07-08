Експрезидент компанії "Укрбуд" Максим Микитась просив змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт через недугу матері. Вищий антикорупційний суд у проханні відмовив. Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардіі на понад 81 мільйон гривень.

Микитася залишили під вартою

Микитась залишився під вартою із можливістю вийти під 100 мільйонів гривень застави. Про це повідомляє Центр протидії корупції у телеграмі.

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Захист Микитася просив змінити запобіжний захід з таких причин:

У Микитася – хвора матір, у якої пухлина і яка потребує лікування.

Дружина затриманого не справляється з доглядом за дітьми, роботою та піклуванням про хвору матір Микитася.

Ризики втечі начебто відсутні.

Позиція сторони обвинувачення

Сторона обвинувачення повідомила, що адвокати Микитася вперше говорять про хворобу матері. А щодо ризиків втечі, то попередній запобіжний захід підозрюваний порушив.

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