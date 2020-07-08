Микитась просив про домашній арешт через хворобу матері: суд відмовив
Експрезидент компанії "Укрбуд" Максим Микитась просив змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт через недугу матері. Вищий антикорупційний суд у проханні відмовив. Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардіі на понад 81 мільйон гривень.
Микитася залишили під вартою
Микитась залишився під вартою із можливістю вийти під 100 мільйонів гривень застави. Про це повідомляє Центр протидії корупції у телеграмі.
До теми Суд заарештував екснардепа Микитася та збільшив суму застави до 100 мільйонів
Захист Микитася просив змінити запобіжний захід з таких причин:
- У Микитася – хвора матір, у якої пухлина і яка потребує лікування.
- Дружина затриманого не справляється з доглядом за дітьми, роботою та піклуванням про хвору матір Микитася.
- Ризики втечі начебто відсутні.
Позиція сторони обвинувачення
Сторона обвинувачення повідомила, що адвокати Микитася вперше говорять про хворобу матері. А щодо ризиків втечі, то попередній запобіжний захід підозрюваний порушив.
Справа Микитася: головне
- Микитася звинуватили у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень.
- Слідство встановило, що Микитась діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, використав свої зв'язки у забудовних компаніях.
- За даними слідства, він обміняв квартири в будинку в центрі Києва на вулиці Коновальця на квартири в околицях на Бориспільській. Різниця в ціні становила понад 81 мільйон гривень.
- Раніше Вищий антикорупційний суд призначив йому заставу у розмірі 5,5 мільйона гривень. Пізніше його змінили на суворіший – арешт з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. За два дні цю суму внесли, і Микитась опинився на волі.
- За декілька місяців – у січні 2020-го, Микитася зняли з рейсу, коли він хотів покинути Україну в особистих справах.