Всем жильцам следует срочно уйти в укрытие. При этом сохранять спокойствие, выключить свет и газ.

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Тогда надо взять документы, необходимые лекарства. Должно быть немного пищи и воды и дальше надо бежать в ближайшее укрытие.

Об опасности стоит сообщить также людям с инвалидностью и помочь им перейти в укрытие. Оставаться там нужно до следующего сигнала сирены, которая означает отбой воздушной тревоги.

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