Усім мешканцям слід терміново піти в укриття. При цьому зберігати спокій, вимкнути світло та газ.

До теми Повітряна тривога у Харкові – лунають сирени

Тоді треба взяти документи, необхідні ліки. Має бути трохи харчів та води і далі треба бігти в найближче укриття.

Про небезпеку варто повідомити також людей з інвалідністю і допомогти їм перейти в укриття. Залишатися там потрібно до наступного сигналу сирени, яка означає відбій повітряної тривоги.



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