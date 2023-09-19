Первое в Украине микрофильтрованное пастеризованное молоко выпустила компания "Люстдорф", отмечает 24 Канал. О том, в чем секрет инновационной технологии, где она применяется и какие основные преимущества имеет – рассказывает эксперт молочного рынка, технолог "Люстдорф" Любовь Полищук.

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Первое в Украине микрофильтрованное пастеризованное молоко

Молоко – это продукт с насыщенным вкусом, богатый витаминами, микро- и макроэлементами, белками, жирами и углеводами, который, казалось, просто невозможно сделать более совершенным. Но в мире уже активно применяется современный метод, благодаря которому потребители получают молоко нового стандарта качества.

Таким методом является микрофильтрация – это дорогостоящая инновационная технология очистки от бактерий и их споров. Первым в Украине эту технологию ввел один из крупнейших производителей молочной продукции, компания "Люстдорф". Потребители уже хорошо знают, что такое микрофильтрованное молоко ТМ "Селянское" и высоко оценили его в глобальном опросе, отмечают в пресс-центре компании.

Как его производят

Особенности микрофильтрованного молока от "Селянское" / Фото ТМ "Селянское"

Микрофильтрация уже используется на ведущих молочных производствах в Польше, Италии, Канаде. В "Люстдорфе" еще до начала полномасштабного вторжения начали изучать опыт польских коллег и инвестировали более 1 миллиона евро в оборудование, чтобы предложить украинцам продукт, отвечающий современным мировым стандартам качества пастеризованного молока.

Главный технолог "Люстдорф" Любовь Полищук рассказала об этапах производства продукта, которые обеспечивают микрофильтрованному молоку уникальные преимущества:

компания собирает молочное сырье "экстра" сорта из избранных фермерских хозяйств;

сырое молоко проходит несколько фаз лабораторного контроля;

молоко очищается с помощью двухслойных керамических мембран, фильтрующих до 99,9% бактерий и их спор;

очищенное молоко проходит ласковую пастеризацию при температуре 72 – 75 градусов, которая сохраняет свойства молока без привкуса и запаха.

Сохраняется дольше, а смакует – естественнее

Микрофильтрованное молоко долгое время вкусен свежим / Фото ТМ "Селянское"

Как отмечает Любовь Полищук, микрофильтрованное молоко имеет следующие особенности:

высокая эффективность очистки;

продленный срок хранения: 21 день вместо 14;

чистый молочный вкус.

Микрофильтрованное молоко от "Люстдорф" долгое время привлекает свежее, и это делает его настоящим ноу-хау на украинском молочном рынке. Компания провела дегустационный опрос на фейсбук-странице ТМ "Селянское" и собрала более 2150 одобрительных отзывов от тех, кто уже успел отведать новинку.

В частности, Инна из Тернополя отмечает о естественности микрофильтрованного молока: "Очень приятный вкус – натуральный и домашний, словно воспоминания с детства у бабушки в деревне". С ней также соглашается Нина из Киева: "Интересный нежный молочный вкус без посторонних запахов, идеальный как питьевой и кофе".

В то же время многие участники опроса выразили благодарность за то, что "Люстдорф" продолжает развивать свой продукт, несмотря на войну. К примеру, Дмитрий из Киева написал: "Мне очень понравилось. Важно, что находите возможности вводить новые технологии в это время".

В "Люстдорфе" считают, что поддержка устойчивого развития бизнеса необходима для укрепления экономики Украины во время войны. Если компании находят возможности не замедляться, а внедрять новые и современные стандарты производства, это открывает новый потенциал для рынка. "Отрасли будут развиваться даже в условиях полномасштабной войны, а украинские потребители при этом будут иметь широкий выбор качественных продуктов международного уровня", – говорят в компании.