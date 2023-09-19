Перше в Україні мікрофільтроване пастеризоване молоко випустила компанія "Люстдорф", зазначає 24 Канал. Про те, у чому секрет інноваційної технології, де вона застосовується і які основні переваги має – розповідає експертка молочного ринку, технолог "Люстдорф" Любов Поліщук.

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Перше в Україні мікрофільтроване пастеризоване молоко

Молоко – це продукт з насиченим смаком, багатий на вітаміни, мікро- та макроелементи, білки, жири та вуглеводи, який, здавалося, просто неможливо зробити досконалішим. Але у світі вже активно застосовується сучасний метод, завдяки якому споживачі отримують молоко нового стандарту якості.

Таким методом є мікрофільтрація – це дорога інноваційна технологія очищення від бактерій і їхніх спорів. Першим в Україні цю технологію запровадив один з найбільших виробників молочної продукції, компанія "Люстдорф". Споживачі вже добре знають, що таке мікрофільтроване молоко від ТМ "Селянське" та високо оцінили його в глобальному опитуванні, зазначають у пресцентрі компанії.

Як його виготовляють

Особливості мікрофільтрованого молока від "Селянське" / Фото ТМ "Селянське"

Мікрофільтрація вже використовується на провідних молочних виробництвах Польщі, Італії, Канади. У "Люстдорф" ще до початку повномасштабного вторгнення почали вивчати досвід польських колег та інвестували понад 1 мільйон євро в обладнання, щоб запропонувати українцям продукт, який відповідає сучасним світовим стандартам якості пастеризованого молока.

Головний технолог "Люстдорф" Любов Поліщук розповіла про етапи виробництва продукту, які забезпечують мікрофільтрованому молоку унікальні переваги:

компанія збирає молочну сировину "екстра" ґатунку з обраних фермерських господарств;

сире молоко проходить кілька фаз лабораторного контролю;

молоко очищається за допомогою двошарових керамічних мембран, які фільтрують до 99,9% бактерій та їхніх спор;

очищене молоко проходить лагідну пастеризацію за температури 72 – 75 градусів, яка зберігає властивості молока без присмаку та запаху.

Зберігається довше, а смакує – природніше

Мікрофільтроване молоко тривалий час смакує свіжим / Фото ТМ "Селянське"

Як зауважує Любов Поліщук, мікрофільтроване молоко має такі особливості:

висока ефективність очищення;

подовжений термін зберігання: 21 день замість 14;

чистий молочний смак.

Мікрофільтроване молоко від "Люстдорф" тривалий час смакує свіжим, і це робить його справжнім ноу-хау на українському молочному ринку. Компанія провела дегустаційне опитування на фейсбук-сторінці ТМ "Селянське" і зібрала понад 2150 схвальних відгуків від тих, хто вже встиг скуштувати новинку.

Зокрема Інна з Тернополя зазначає про природність мікрофільтрованого молока: "Дуже приємний смак – натуральний і домашній, немов спогади з дитинства у бабусі в селі". З нею також погоджується Ніна з Києва: "Цікавий ніжний молочний смак без сторонніх запахів, ідеальне як питне і до кави".

Водночас багато учасників опитування висловили подяку за те, що "Люстдорф" продовжує розвивати свій продукт попри війну. Наприклад, Дмитро з Києва написав: "Мені дуже сподобалось. Важливо, що знаходите можливості вводити нові технології в цей час".

У "Люстдорф" вважають, що підтримка сталого розвитку бізнесу необхідна для зміцнення економіки України під час війни. Якщо компанії знаходять можливості не сповільнюватись, а впроваджувати нові та сучасні стандарти виробництва, – це відкриває новий потенціал для ринку. "Галузі розвиватимуться навіть в умовах повномасштабної війни, а українські споживачі при цьому матимуть широкий вибір якісних продуктів міжнародного рівня", – кажуть у компанії.