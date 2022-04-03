Соответствующие фото были опубликованы в телеграме. Кстати, там войну называют войной, хотя Путин запретил это делать на так называемом "законодательном" уровне.

Отметьте На антивоенных акциях в России задержали более 200 человек

Люди на ценниках призвали прекратить войну

В Казани активисты заменили ценники в магазинах антивоенными призывами,

– говорится в сообщении.

Также там припомнили, мол, вспомнят бабушек, которые увидят чай за 1998 рублей. На самом деле "1998" – это год, максимум которого достигла инфляция в стране за последнюю неделю.

Россияне опубликовали фото с минипротестом / Фото телеграм Двач

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