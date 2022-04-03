Відповідні фото опублікували у телеграмі. До речі, там війну таки називають війною, хоч Путін заборонив це робити на так званому "законодавчому" рівні.
Зауважте На антивоєнних акціях у Росії затримали понад 200 людей
Люди на цінниках закликали припинити війну
У Казані активісти замінили цінники у магазинах на антивоєнні заклики,
– мовиться у повідомленні.
Також там пригадали, мовляв, згадають бабусь, які побачать чай за 1998 рублів. Насправді "1998" – це рік, максимуму якого досягла інфляція в країні за крайній тиждень.
Росіяни опублікували фото з мініпротестом / Фото телеграм Двач
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