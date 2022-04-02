Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території самої держави-агресорки кожного дня проходили доволі масштабні мітинги. Однак приблизно всередині березня вони припинилися.

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У Росії на антивоєнних мітингах затримали людей

Останній часом у Росії якщо й відбуваються якісь акції проти війни в Україні, то вони або одиночні, або невеликі. Зокрема, 2 квітня люди вийшли на протести.

Ці мітинги традиційно не оминули своєю увагою силовики.



У Росії пройшли невеликі антивоєнні акції / Фото Avtozak LIVE

Як результат – за день затримали вже 212 активістів. Більшість із них

у Москві – 80 людей,

у Санкт-Петербурзі – 78,

у Новосибірську – 15.

Затримання пройшли у 17 містах.

Зауважимо, за понад місяць повномасштабної війни у Росії затримали приблизно 15 тисяч людей, які виступили проти вторгнення в Україну.



Понад 200 активістів затримали / Фото з соцмереж​

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