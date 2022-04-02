Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території самої держави-агресорки кожного дня проходили доволі масштабні мітинги. Однак приблизно всередині березня вони припинилися.
Читайте також Жителі Рубіжного, яких окупанти примусово вивезли у Луганськ, влаштували там мітинг
У Росії на антивоєнних мітингах затримали людей
Останній часом у Росії якщо й відбуваються якісь акції проти війни в Україні, то вони або одиночні, або невеликі. Зокрема, 2 квітня люди вийшли на протести.
Ці мітинги традиційно не оминули своєю увагою силовики.
У Росії пройшли невеликі антивоєнні акції / Фото Avtozak LIVE
Як результат – за день затримали вже 212 активістів. Більшість із них
- у Москві – 80 людей,
- у Санкт-Петербурзі – 78,
- у Новосибірську – 15.
Затримання пройшли у 17 містах.
Зауважимо, за понад місяць повномасштабної війни у Росії затримали приблизно 15 тисяч людей, які виступили проти вторгнення в Україну.
Понад 200 активістів затримали / Фото з соцмереж
Зверніть увагу – на Поклонську написали донос за фото дитячого малюнку "Світ без війни": дивіться відео