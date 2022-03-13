Тысячи жителей Милана сегодня вышли на улицы, чтобы заявить о поддержке украинцев. Участие в мероприятии приняли как украинские граждане, так и итальянцы.
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Флаги Украины в Милане
По улицам столицы мировой моды прошло шествие, в котором приняли участие тысячи человек. В их руках развевались желто-синие флаги и плакаты со словами поддержки Украины.
Акция в поддержку Украины в Милане: видео
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