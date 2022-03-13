Тисячі мешканців Мілану сьогодні вийшли на вулиці, щоб заявити про підтримку українців. Участь у заході взяли як і українські громадяни, так й італійці.

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Прапори України у Мілані

Вулицями столиці світової моди пройшла хода, в якій взяли участь тисячі людей. В їхніх руках майоріли жовто-сині прапори та плакати зі словами підтримки України.

Акція на підтримку України у Мілані: відео

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