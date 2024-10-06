Как пишет The Guardian, интересное совпадение заметил сначала политический обозреватель Карлос Паньи. Затем об этом написала и левая буэнос-айресская газета Página.

Смотрите также "Просто одолжил": в США республиканец "арендовал" семью для предвыборной кампании

Милея обвинили в плагиате речи из сериала

Популистского лидера Аргентины Милея обвинили в плагиате. Так, утверждают, что его речь на Генассамблее ООН – это слово в слово монолог вымышленного президента телесериала "Западное крыло" Джосаи "Джеда" Бартлета.

В частности, об этом сначала заявил политический обозреватель Карлос Паньи, а впоследствии написала и левая местная газета Página. Обозреватель опубликовал 2 расшифровки – одна из речи Милея, а другая – из сериала, который появился на экранах еще 20 лет назад.

Неужели никто больше не заметил,

– написал Паньи перед публикацией.

Так, во время выступления на Генассамблее ООН 24 сентября президент Аргентины Милей сказал:

"Мы верим в защиту жизни каждого. Мы верим в защиту собственности каждого. Мы верим в свободу слова для всех. Мы верим в свободу вероисповедания для каждого. Мы верим в свободу торговли для всех... И поскольку в наше время то, что происходит в одной стране, быстро имеет влияние на другие, мы верим, что все люди должны жить свободно от тирании и угнетения, будь то в форме политического угнетения, экономического рабства или религиозного фанатизма. Эта фундаментальная идея не должна быть просто словами – она должна быть подкреплена делами: дипломатическими, экономическими и материальными".

В то же время, вымышленный президент США Джед "Джозайя" Бартлет, роль которого сыграл Мартин Шин, в 15-й серии четвертого сезона сказал:

"Мы за свободу слова везде. Мы за свободу вероисповедания везде. Мы за свободу обучения... для всех. И поскольку в наше время вы можете сделать бомбу в своей стране и привезти ее в мою страну, то, что происходит в вашей стране, очень сильно касается и меня. И поэтому мы выступаем за свободу от тирании, где бы она ни была, будь то под видом политического угнетения... или экономического рабства... или религиозного фанатизма... Эта фундаментальная идея не может быть достигнута только нашей поддержкой. Она должна быть встречена нашей силой: дипломатической, экономической, материальной".

Сходство между этими речами вызвало активные обсуждения среди аргентинцев. Как пишут в СМИ, речь Милея для выступления на Генассамблее ООН писал главный стратег президента Аргентины Сантьяго Капуто. Что самое интересное, он сам как-то заявлял, что является фанатом сериала "Западное крыло" и пересматривал его от 7 до 9 раз.

Справка. "Западное крыло" – это американский сериал, который вышел на экраны в 1999 году. К 2006 году на канале NBC выпустили 7 сезонов. В центре сюжета история вымышленного президента США от партии демократов Джозайи Бартлета.

Интересно, что "Западное крыло" копировал не только Милей, но и другие политики. К примеру, в 2017 году бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй также обвиняли в плагиате сериала во время ее выступления на конференции Консервативной партии. В том же году обвиняли и мексиканского политика Мигеля Анхеля Коваррубиаса, который якобы сплагиатил речь Фрэнка Андервуда из сериала "Карточный домик".