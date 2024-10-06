Як пише The Guardian, цікавий збіг помітив спершу політичний оглядач Карлос Паньї. Потім про це написала й ліва буенос-айреська газета Página.

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Мілея звинуватили у плагіаті промови з серіалу

Популістського лідера Аргентини Мілея звинуватили у плагіаті. Так, стверджують, що його промова на Генасамблеї ООН – це слово у слово монолог вигаданого президента телесеріалу "Західне крило" Джосаї "Джеда" Бартлета.

Зокрема, про це спочатку заявив політичний оглядач Карлос Паньї, а згодом написала й ліва місцева газета Página. Оглядач опублікував 2 розшифровки – одна з промови Мілея, а інша – з серіалу, який з'явився на екранах ще 20 років тому.

Невже ніхто більше не помітив,

– написав Паньї перед публікацією.

Так, під час виступу на Генасамблеї ООН 24 вересня президент Аргентини Мілей сказав:

"Ми віримо в захист життя кожного. Ми віримо в захист власності кожного. Ми віримо у свободу слова для всіх. Ми віримо у свободу віросповідання для кожного. Ми віримо у свободу торгівлі для всіх... І оскільки в наш час те, що відбувається в одній країні, швидко має вплив на інші, ми віримо, що всі люди повинні жити вільно від тиранії та гноблення, чи то у формі політичного гноблення, економічного рабства або релігійного фанатизму. Ця фундаментальна ідея не повинна бути просто словами – вона має бути підкріплена справами: дипломатичними, економічними та матеріальними".

Водночас, вигаданий президент США Джед "Джозайя" Бартлет, роль якого зіграв Мартін Шин, у 15-й серії четвертого сезону сказав:

"Ми за свободу слова всюди. Ми за свободу віросповідання скрізь. Ми за свободу навчання... для всіх. І оскільки в наш час ви можете зробити бомбу у своїй країні і привезти її в мою країну, те, що відбувається у вашій країні, дуже сильно стосується і мене. І тому ми виступаємо за свободу від тиранії, де б вона не була, чи то під виглядом політичного гноблення... чи економічного рабства... чи релігійного фанатизму... Ця найфундаментальніша ідея не може бути досягнута лише нашою підтримкою. Вона повинна бути зустрінута нашою силою: дипломатичною, економічною, матеріальною".

Подібність між цими промовами викликала активні обговорення серед аргентинців. Як пишуть у ЗМІ, промову Мілея для виступу на Генасамблеї ООН писав головний стратег президента Аргентини Сантьяго Капуто. Що найцікавіше, він сам якось заявляв, що є фанатом серіалу "Західне крило" і передивлявся його від 7 до 9 разів.

Довідка. "Західне крило" – це американський серіал, який вийшов на екрани у 1999 році. До 2006 році на каналі NBC випустили 7 сезонів. У центрі сюжету історія вигаданого президента США від партії демократів Джозайї Бартлета.

Цікаво, що "Західне крило" копіював не лише Мілей, а й інші політики. До прикладу, у 2017 році колишню прем'єр-міністерку Великої Британії Терезу Мей також звинувачували у плагіаті серіалу під час її виступу на конференції Консервативної партії. Того ж року звинувачували й мексиканського політика Мігеля Анхеля Коваррубіаса, який нібито сплагіатив промову Френка Андервуда з серіалу "Картковий будинок".