Як пише New York Times, чоловік, який балотується до Конгресу США від Вірджинії, використав у своїй передвиборчій рекламі сім'ю друга.

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Що зробив політик

Деррік Андерсон знявся у відео за участю жінки та її трьох дітей. Усі вони сиділи за обіднім столом та усміхалися. Лише згодом з'ясувалося, що це не його родина, а дружина та діти його старого друга. Андерсон не має своїх дітей і нещодавно оголосив про заручини. На сайті його кампанії вказано, що він живе разом із собакою.

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Як це прокоментували у команді політика

Представник Андерсона відкинув критику ЗМІ та заявив про "навмисне введення виборців в оману" через цей матеріал. За його словами, політик "щасливо заручений і дуже пишається своєю сім’єю". Він додав, що на відео кандидат зображений із "прихильниками та їхніми дітьми", а подібні кадри мають й інші кандидати.

Тим часом демократ із Каліфорнії Тед Лью звинуватив Андерсона у спробі обманути виборців, а в соцмережах республіканця почали називати "чоловіком, який орендував сім'ю".