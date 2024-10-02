На сьомий день йому таки посміхнулася вдача, але бажана зустріч закінчилася не зовсім так, як він припускав. Деталі розповіло видання Mirror.

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Турист, який полюбляє шукати рідкісних тварин, вирішив знайти глухаря – великого птаха, який схожий на індичку. Цей птах родом із шотландських лісів і чисельність глухарів перебуває на межі вимирання — лише близько 500 особин.

Попри нечисленність популяції, Кукі пощастило: після довгого тижня пошуків він побачив глухаря. Однак реакція птаха на те, що його помітили, виявилася не зовсім такою, як очікував чоловік,

– мовиться у повідомленні.

Коли мандрівникові вдалося зустріти птаха, то він вигукнув: "Боже мій, він величезний". За мить захоплення зникло, адже глухар був роздратований і навіть почав бігти у бік чоловіка.

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Він показує на мене. Він злиться,

– заявив Кукі в опублікованому ролику у тіктоці.

Після чого почав тікати від птаха, який висунувся в його бік. Коментатори були в захваті від побачених кадрів і почали сміятися над чоловіком у коментарях, але все ж привітали його з тим, що він дійшов до мети.

Довідка. Кукі має свій ютуб-канал, що називається "Дика природа з Кукі". Чоловік прославився тим, що знімає свої подорожі дикою природою і часто шукає тварин, яких практично неможливо знайти.