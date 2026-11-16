Вместо кукол и книг: Россия открывает кадетские взводы для девочек на ВОТ

Об этом 16 ноября сообщил Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале. По его оценкам, в зоне оккупации в настоящее время могут находиться около 1,6 миллиона юных украинцев, которых враг готовит к войне против собственного государства.

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Что рассказал Лубинец

Если раньше захватчики сосредотачивались преимущественно на мальчиках, то теперь в их прицеле оказались и девочки.

В частности, в Севастополе обсуждают открытие кадетского корпуса-пансиона имени княгини Ольги для девочек в возрасте от 11 лет, а в Луганской области уже возводят аналогичное учреждение. В то же время в Донецкой области оккупационные власти проводят активный набор и создают женские взводы непосредственно в кадетских корпусах.

На оккупированной части Херсонской области подростков заставляют осваивать беспилотники под видом проекта "Лето с молодежью". Такие занятия привлекли молодежный центр "Патриот" и оккупационное "министерство молодежной политики", а на базе местного отделения "ДОСААФ России" готовят будущих операторов дронов.

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Кроме того, учеников 5–7 классов заставляют изучать учебник "История нашего края. Донбасс и Новороссия" под редакцией Владимира Мединского, в котором оправдывают войну и навязывают искаженную картину мира. Лубинец подчеркнул, что такие действия прямо нарушают Женевскую конвенцию и Конвенцию ООН о правах ребенка, а подробные факты собраны в специальном докладе "Стойкие".

Украинские дети не должны становиться ресурсом для российской армии– подчеркнул омбудсмен и призвал международное сообщество усилить давление на государство-агрессора.

Ранее сообщалось, что из-за нелояльности несовершеннолетних оккупанты оказывают давление на семьи, в частности задерживают и подвергают пыткам родителей за отказ детей петь гимн России.