Замість ляльок і книжок: Росія відкриває кадетські взводи для дівчат на ТОТ

Про це 16 листопада повідомив Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі. За його оцінками, в окупації наразі можуть перебувати близько 1,6 мільйона юних українців, яких ворог готує до війни проти власної держави.

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Що розповів Лубінець

Якщо раніше загарбники зосереджувалися переважно на хлопцях, то тепер у їхньому прицілі опинилися й дівчата.

Зокрема, у Севастополі обговорюють відкриття кадетського корпусу-пансіону імені княгині Ольги для дівчат віком від 11 років, а на Луганщині вже зводять аналогічний заклад. Водночас у Донецькій області окупаційна влада проводить активний набір та створює жіночі взводи безпосередньо в кадетських корпусах.

На захопленій частині Херсонщини підлітків змушують опановувати безпілотники під виглядом проєкту "Літо з молоддю". До таких навчань залучили молодіжний центр "Патріот" та окупаційне "міністерство молодіжної політики", а на базі місцевого відділення "ДОСААФ Росії" готують майбутніх операторів дронів.

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Крім того, учнів 5 – 7 класів змушують вивчати підручник "Історія нашого краю. Донбас і Новоросія" під редакцією Володимира Мединського, де виправдовують війну та нав'язують викривлену картину світу. Лубінець підкреслив, що такі дії прямо порушують Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини, а детальні факти зібрані у спеціальній доповіді "Стійкі".

Українські діти не повинні ставати ресурсом для російської армії– наголосив омбудсман та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на державу-агресорку.

Раніше повідомлялося, що через нелояльність неповнолітніх окупанти чинять тиск на сім'ї, зокрема затримують і катують батьків за відмову дітей співати гімн Росії.