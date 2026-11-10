За відмову співати гімн Росії: Лубінець заявив про затримання батьків та дітей в окупації

Як передає Укрінформ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про це під час презентації спеціальної доповіді "СТІЙКІ: українські діти проти системного нелюдського поводження з боку РФ".

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Окупанти затримують й дітей

За словами омбудсмена, будь-яка незгода неповнолітніх жити за правилами російських загарбників одразу спрямовує репресії проти їхніх родин.

Якщо діти виявляють нелояльність до окупаційної влади або відмовляються приймати нав'язувані нею правила, то автоматично перевіркам і фільтраційним процедурам можуть піддаватись їхні батьки та члени родин. Нами зафіксовано, наприклад, що за відмову співати російський гімн автоматично затримуються батьки– зазначив Лубінець.

Окупанти починають тиск із так званих бесід, які на практиці нерідко супроводжуються знущаннями. Якщо сім'я демонструє особливу нелояльність на думку окупаційної адміністрації, то проти неї відкривають кримінальні справи.

Окупанти не обмежуються справами проти дорослих, але й висувають звинувачення неповнолітнім.

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У нас верифіковані дані, що діти, які проявляли особливу нелюбов, так би мовити, до окупаційної влади, то проти них були так само відкриті кримінальні провадження. Вони були затримані, і є вже перші випадки засудження українських дітей окупаційною російською владою– наголосив Лубінець.

Крім того, ворог переслідує тих, хто продовжує навчатися в українських школах онлайн, додав омбудсман.

Нагадаємо, загарбники вивозять неповнолітніх до Росії та Білорусі, мілітаризуючи дітей через пропагандистські структури на кшталт "Юнармії".