Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як працює система мілітаризації дітей?

Окремі російські програми для дітей на окупованих територіях можуть виглядати як різні ініціативи, однак разом вони формують цілісну систему. Серед них – "Орлята Росії", "Рух Перших", "Зарница 2.0", "Юнармія" та Центр "ВОИН".

Умовно цей шлях можна описати як дитсадок → початкова школа → молодіжна організація → військово-патріотична гра → військово-патріотичне ядро → спеціалізована військова підготовка,

– зазначає Андрющенко.

Кожна з програм виконує окрему функцію. "Орлята Росії" та "Рух Перших" забезпечують масове залучення дітей, тоді як "Зарница 2.0" переводить ідеологічні наративи у формат військової гри та практичних занять.

"Юнармія" і кадетські класи формують більш постійне військово-патріотичне середовище. Наступною ланкою стає Центр "ВОИН", де молодь може отримувати вже конкретні навички військового спрямування.

Водночас окремий рівень охоплення забезпечує російська система освіти. Незалежно від членства дитини в певній організації, у школах проводять уроки ОБЗР, навчальні збори, військово-патріотичні заходи та заняття "Розмови про важливе".

Російські структури на окупованих територіях уже не працюють ізольовано. Зокрема, !Рух Перших", "Юнармія" та Центр "ВОИН" спільно залучені до проведення "Зарницы 2.0".

Водночас елементи програми "Розмови про важливе" поступово поширюються навіть на дошкільний вік. Таким чином, точка входу дітей у російське ідеологічне середовище зміщується ще нижче.

Через це масштаб мілітаризації дітей не варто оцінювати лише за кількістю учасників "Юнармії" чи вихованців Центру "ВОИН". Такий підхід не враховує дітей, які стикаються з відповідними програмами через систему освіти, молодіжні організації, військово-патріотичні заходи та інші державні ініціативи.

У підсумку Росія формує на окупованих територіях середовище, у якому українська дитина може послідовно проходити через російську ідеологічну та військово-патріотичну систему від дошкільного віку до ранньої дорослості. Тобто йдеться вже не про окремі організації чи програми, а про системний вплив на дитинство в умовах окупації.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Херсонщини готує програми "працевлаштування" для підлітків, які передбачають залучення дітей до робіт на потреби російської армії. Подібну практику вже фіксували на окупованій Донеччині.

За задумом окупаційної адміністрації, дітей планують якомога раніше залучати до роботи. Окупанти пояснюють це нібито бажанням уберегти підлітків від "поганої компанії".