Об этом сообщает руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

Как работает система милитаризации детей?

Отдельные российские программы для детей на оккупированных территориях могут выглядеть как разные инициативы, однако вместе они формируют целостную систему. Среди них – "Орлята России", "Движение Первых", "Зарница 2.0", "Юнармия" и Центр "ВОИН".

Условно этот путь можно описать как детский сад → начальная школа → молодежная организация → военно-патриотическая игра → военно-патриотическое ядро → специализированная военная подготовка,

– отмечает Андрющенко.

Каждая из программ выполняет отдельную функцию. "Орлята России" и "Движение Первых" обеспечивают массовое привлечение детей, тогда как "Зарница 2.0" переводит идеологические нарративы в формат военной игры и практических занятий.

"Юнармия" и кадетские классы формируют более постоянную военно-патриотическую среду. Следующим звеном становится Центр "ВОИН", где молодежь может приобретать уже конкретные навыки военного профиля.

В то же время отдельный уровень охвата обеспечивает российская система образования. Независимо от членства ребенка в той или иной организации, в школах проводятся уроки ОБЖ, учебные сборы, военно-патриотические мероприятия и занятия "Разговоры о важном".

Российские структуры на оккупированных территориях уже не работают изолированно. В частности, "Движение Первых", "Юнармия" и Центр "ВОИН" совместно участвуют в проведении "Зарницы 2.0".

В то же время элементы программы "Разговоры о важном" постепенно распространяются даже на дошкольный возраст. Таким образом, точка вхождения детей в российскую идеологическую среду смещается еще ниже.

Поэтому масштаб милитаризации детей не следует оценивать только по количеству участников "Юнармии" или воспитанников Центра "ВОИН". Такой подход не учитывает детей, которые сталкиваются с соответствующими программами через систему образования, молодежные организации, военно-патриотические мероприятия и другие государственные инициативы.

В итоге Россия формирует на оккупированных территориях среду, в которой украинский ребенок может последовательно проходить через российскую идеологическую и военно-патриотическую систему от дошкольного возраста до ранней взрослости. То есть речь идет уже не об отдельных организациях или программах, а о системном воздействии на детство в условиях оккупации.

Напомним, оккупационная администрация Херсонской области готовит программы "трудоустройства" для подростков, которые предусматривают привлечение детей к работам на нужды российской армии. Подобная практика уже фиксировалась в оккупированной Донецкой области.

По замыслу оккупационной администрации, детей планируют как можно раньше привлекать к работе. Оккупанты объясняют это якобы желанием уберечь подростков от "плохой компании".