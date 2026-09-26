Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Какую новую программу оккупанты готовят для подростков?

По замыслу оккупационной администрации, детей планируют как можно раньше привлекать к работе. Оккупанты объясняют это якобы желанием уберечь подростков от "плохой компании".

Речь идет о работах, связанных с обеспечением российской армии. В частности, подростков могут привлекать к плетению маскировочных сеток, сортировке провизии, пошиву снаряжения и пайке дронов.

Подобные случаи уже фиксировались на временно оккупированной территории Донецкой области. Там детей привлекали к изготовлению маскировочных сеток для российских военных.

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что таким образом российские оккупационные власти пытаются вовлечь украинских детей в свою систему и сформировать у них милитаризованное восприятие жизни. Вместо образования и развития подростков фактически ориентируют на выполнение задач, связанных с обеспечением российской армии.

Напомним, что Россия на временно оккупированных территориях никогда не пренебрегала привлечением подростков и к пропагандистским мероприятиям. В частности, в оккупированном Мелитополе несколько лет назад группу детей привлекли к мероприятию, посвященному боевику Арсену Павлову по прозвищу "Моторола".

В одном из пропагандистских роликов девочка заявила, что она и ее семья якобы ждали прихода России еще с 2016 года. В то же время, как отмечает корреспондент 24 Канала, в 2016 году она была еще ребенком и вряд ли могла самостоятельно следить за деятельностью "Моторолы".

Подростков также привлекают к деятельности созданного оккупантами отряда "Юг Молодой", который участвует в пропагандистских мероприятиях и съемках роликов.