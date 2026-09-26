Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як нову програму окупанти готують для підлітків?

За задумом окупаційної адміністрації, дітей планують якомога раніше залучати до роботи. Окупанти пояснюють це нібито бажанням уберегти підлітків від "поганої компанії".

Йдеться про роботи, пов'язані із забезпеченням армії Росії. Зокрема, підлітків можуть залучати до плетіння маскувальних сіток, сортування провізії, пошиття спорядження та паяння дронів.

Подібні випадки вже фіксували на тимчасово окупованій території Донецької області. Там дітей залучали до виготовлення маскувальних сіток для російських військових.

У Центрі національного спротиву наголошують, що таким чином російська окупаційна влада намагається втягувати українських дітей у свою систему та формувати в них мілітаризоване сприйняття життя. Замість освіти й розвитку підлітків фактично орієнтують на виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням російської армії.

Нагадаємо, Росія на тимчасово окупованих територіях ніколи не нехтувала залучати підлітків й до пропагандистських заходів. Зокрема, в окупованому Мелітополі декілька років тому групу дітей долучили до заходу, присвяченого бойовику Арсену Павлову на прізвисько "Моторола".

В одному з пропагандистських роликів дівчина заявила, що вона та її родина нібито чекали на прихід Росії ще з 2016 року. Водночас, як зазначає кореспондент 24 Каналу, у 2016 році вона була ще дитиною і навряд чи могла самостійно стежити за діяльністю "Мотороли".

Підлітків також залучають до діяльності створеного окупантами загону "Юг Молодой", який бере участь у пропагандистських заходах і зйомках роликів.