Такою інформацією поділився кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, зауваживши, що окупанти змушують підлітків вшановувати пам'ять терористам. Крім того, у Мелітополі росіяни відновлюють пам'ятники "важливим" діячам Радянського Союзу.

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Росіяни платять підліткам за участь у пропагандистських роликах

Як зауважив кореспондент, на пропагандистські ролики не можна реагувати без сміху. До прикладу, учора, 16 жовтня, у Мелітополі окупанти відзначали "вагому" дату для Росії – 7 річницю ліквідації бандита Арсена Павлова на прізвисько "Моторола".

Арсен Павлов "Моторола" На окупованому Донбасі "Моторола" очолював незаконне збройне формування "Батальйон Спарта". Також він заявляв, що "розстріляв 15 полонених" солдат українських Збройних Сил. 16 жовтня 2016 року загинув внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою у ліфті. У замаху підозрюється українська диверсійно-розвідувальна група.

Відтак в одному з роликів дівчина-підліток сказала, що вона та її сім'я чекала на Росію з 2016 року.

Сьогодні минуло 7 років з дня загибелі "Мотороли". Активісти міжрегіонального руху "Юг Молодой" та активісти регіонального відділу "Молодої Гвардії Єдиної Росії" Запорізької області зібрались біля пам'ятника Алєксандру Невському, де ми створили стихійний меморіал, присвячений "Моторолі",

– сказала дівчина.

"Ми шануємо пам'ять героїв, які захищали Донбас. Можу сказати від себе, що я та моя сім'я слідкували за тим, що він робить і захоплювалися ним. З тієї пори чекали, коли до нас прийде Росія й в Запорізькій області з'являться такі герої", – додала активістка.

Зверніть увагу! У червні 2023 року перша леді України Олена Зеленська заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Повернути в Україну поки що вдалося 386 дітей.

Як зауважив кореспондент, найімовірніше, дівчинка у 2016 році лише вчилася читати й загалом не могла слідкувати за "подвигами Мотороли".

Ні, ну може тато з мамою змушували це робити. Бідна дівчина,

– наголосив журналіст.

Зауважимо, що пам'ять "Моторолі" вшановують біля пам'ятника Невському, який росіяни встановили у Мелітополі. Крім того, окупанти змогли відшукати для такого масштабного дійства лише 7 підлітків.

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Які ще пам'ятники встановили окупанти у Запорізькій області

Крім пам'ятника Невському, за словами кореспондента, окупанти також встановили меморіал Павлу Судоплатову, відомий як вбивця першого керівника ОУН Євгена Коновальця та організатор вбивства Лева Троцького. Також російські загарбники відновили пам'ятник Володимиру Леніну.

Загалом, там буде багато "меморіального сміття". Доведеться прибирати, що вони там поклеїли та поставили згідно зі своїми ідеологічними стандартами,

– підсумував журналіст.

Партизанський рух у Мелітополі