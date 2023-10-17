Такой информацией поделился корреспондент 24 Канала из Запорожья, заметив, что оккупанты заставляют подростков чтить память террористам. Кроме того, в Мелитополе россияне восстанавливают памятники "важным" деятелям Советского Союза.

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Россияне платят подросткам за участие в пропагандистских роликах

Как заметил корреспондент, на пропагандистские ролики нельзя реагировать без хохота. К примеру, вчера, 16 октября, в Мелитополе оккупанты отмечали "весомую" дату для России – 7 годовщину ликвидации бандита Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".

Арсен Павлов "Моторола" На оккупированном Донбассе "Моторола" возглавлял незаконное вооруженное формирование "Батальон Спарта". Также он заявлял, что "расстрелял 15 пленников" солдат украинских Вооруженных Сил. 16 октября 2016 года погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в лифте. В покушении подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа.

В одном из роликов девушка-подросток сказала, что она и ее семья ждала Россию с 2016 года.

Сегодня прошло 7 лет со дня гибели "Моторолы". Активисты межрегионального движения "Юг Молодой" и активисты регионального отдела "Молодой Гвардии Единой России" Запорожской области собрались у памятника Александру Невскому, где мы создали стихийный мемориал, посвященный "Мотороле",

– сказала девушка.

"Мы чтим память героев, защищавших Донбасс. Могу сказать от себя, что я и моя семья следили за тем, что он делает и восхищались им. С тех пор ждали, когда к нам придет Россия и в Запорожской области будут такие герои", – добавила активистка.

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Как отметил корреспондент, вероятнее всего, девочка в 2016 году только училась читать и вообще не могла следить за "подвигами Моторолы".

Нет, ну, может, папа с мамой заставляли это делать. Бедная девушка,

– подчеркнул журналист.

Заметим, что память "Мотороле" чтят у памятника Невскому, который россияне установили в Мелитополе. Кроме того, оккупанты смогли отыскать для такого масштабного действа только 7 подростков.

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Какие еще памятники установили оккупанты в Запорожской области

Помимо памятника Невскому, по словам корреспондента, оккупанты также установили мемориал Павлу Судоплатову, известный как убийца первого руководителя ОУН Евгения Коновальца и организатор убийства Льва Троцкого. Также российские захватчики восстановили памятник Владимиру Ленину.

В общем, там будет много "мемориального мусора". Придется убирать, что они там поклеили и поставили согласно своим идеологическим стандартам,

– подытожил журналист.

Партизанское движение в Мелитополе