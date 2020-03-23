Миллиардеры надеются спастись от коронавируса на яхтах

Некоторые миллиардеры бронируют яхты на несколько месяцев. Так олигархи надеются переждать пандемию коронавируса.

О том, какие пути для самоизоляции выбирают богатые люди, сообщил исполнительный директор компании Burgess, которая сдает яхты в аренду. Об этом информирует The Telegraph.

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Люди ищут способы выдержать шторм. А яхта в месте с хорошим климатом является неплохим местом для самоизоляции,

– заявил Беккет.

По его словам, интерес к круизным путешествиям по альтернативным маршрутам активно растет. В частности, миллиардеры хотят выходить в плавание вблизи Аляски, островов в южной части Тихого океана, Чили.

Одна семья арендовала у компании яхту на девять недель. Еще двое клиентов сняли длительно яхты длиной 130 футов (39, 6 метра) и 230 футов (70,1 метра). Богатые клиенты также принимают педагогов для своих детей на борт.

Интересно, что на судна, длиной от 100 футов (30, 5 метра), можно легко уместить все необходимое для жизни в течение нескольких месяцев.

Аренда яхты на неделю стоит примерно в 100 тысяч фунтов стерлингов (более 115 тысяч долларов). Кроме того, следует оплатить расходы на экипаж и продукты.

Основное о коронавирусе в мире

Первый официальный случай заражения коронавирусом зафиксировали в декабре 2019 года в Китае. С тех пор болезнь охватила весь мир.

По состоянию на 23 марта зафиксировали почти 340 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Умерли более 14,5 тысяч человек, однако почти 100 тысяч-выздоровели.

Больше всего от болезни пострадали Италия, Китай, Испания, Иран и США.

Для защиты от распространения коронавируса ряд стран ввел чрезвычайное положение.



Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала